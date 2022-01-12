فيضانات قويّة تودي بحياة 10 أشخاص في البرازيل.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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لقي عشرة أشخاص حتفهم الأحد والاثنين في فيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفادت السلطات المحلية أمس الثلاثاء.

وحذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات قاتلة جديدة في الولاية التي شهدت السبت انهيار كتلة صخرية أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على متن قارب في بحيرة سياحية.

وقالت إدارة الدفاع المدني في ميناس جيرايس إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم الأحد والاثنين في فيضانات وانهيارات أرضية.

من بين الضحايا خمسة أفراد من عائلة واحدة اثنان منهم طفلان يبلغان ثلاثة وستة أعوام، وقد لقوا حتفهم عندما غطى سيارتهم الطين اثر انهيار أرضي في بلدة برومادينيو.

منذ بداية هطول الأمطار في مطلع أكتوبر، قضى 19 شخصا في الولاية بسبب الفيضانات، بينما اضطر أكثر من 17200 آخرين إلى النزوح من منازلهم.

واضطرت 145 من 853 بلدية في ميناس جيرايس إلى إعلان حالة الطوارئ.

يعزو الخبراء الأمطار الغزيرة إلى منطقة التقارب جنوب المحيط الأطلسي والتي تحدث خلال فصل الصيف في جنوب الكرة الأرضية عند التقاء ممر رطب من الأمازون مع كتل هوائية باردة من الجنوب.

وتكبدت البرازيل خسائر بشرية ومادية خلال الشهرين الماضيين بسبب الفيضانات الشديدة، ولا سيما في ولاية باهيا شمال شرق البلاد في أواخر ديسمبر.

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