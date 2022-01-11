بسبب فيديو "اقتل الملكة".. بريطانيا تفرض حظراً للطيران فوق قصر وندسور

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية يوم أمس الاثنين، أنها ستفرض منطقة "حظر طيران" فوق قلعة وندسور، وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن دخل متطفل يحمل قوساً ونشاباً إلى داخل أرض القلعة، كاستجابة لمقطع فيديو نشر على الإنترنت في يوم عيد الميلاد بعنوان "اقتل الملكة"، حيث تشير هيئة الطيران المدني إلى أنه من المصلحة العامة فرض هذا الحظر.

وبموجب هذا القرار سيتم حظر مرور الطائرات المدنية والدرونز "طائرات دون طيار"، وفقاً لصحفية "ذا صن" البريطانية، اعتبارا من 27 يناير، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة.

وستتم مراقبة المكان من خلال مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو، كما ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيدا من الصلاحيات لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية.

وبحسب الصحيفة، يطلق على لائحة الإجراءات الجديدة اسم "تقييد لوائح الطيران بموجب أمر الملاحة الجوية".

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