أمطار غزيرة وأعاصير تلحق أضراراً جسيمة بمنطقة هيوستن.. فيديو

المصدر: البيان

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تسببت العواصف والرياح العاتية المصحوبة بالأمطار الغزيرة بمنطقة هيوستن بالولايات المتحدة نتيجة إعصارين ضربا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات، و حدوث فيضانات.

ووفقا لمسؤولي خدمة الأرصاد الوطنية، فإن معظم الأضرار التي حدثت ليل السبت كانت على مستوى مقاطعات هاريس ومونتغومري وليبرتي.

ووصلت سرعة الرياح إلى 117 كيلومترا وأحيانا إلى 180 كيلومترا في الساعة في مونتغمري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.

وتقوم السلطات حاليا بمعاينة الأضرار التي لحقت بمنطقتين أخريين لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأعاصير، وفق "يورونيوز"

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