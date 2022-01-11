مقتل 10 سياح بعد سقوط كتلة صخرية على قواربهم بالبرازيل.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم السبت الماضي عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل استنادا إلى حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة اول أمس الأحد.

وقال ماركوس دي سوزا بيمنتا، المسؤول عن الشرطة للصحافة، إنه تأكد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

وعند منتصف يوم السبت، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

مقتل 10 سياح بعد سقوط كتلة صخرية على قواربهم بالبرازيل.. فيديوhttps://t.co/P0sU4VMYyf#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EfZB4gtC3H — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2022

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