الثاني في 2022.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً

المصدر: يونهاب

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قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لما زعمت أنه صاروخ أسرع من الصوت.

وأفادت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين في الساعة 7:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي بأن الجيش يجري تحليلا مفصلا للحصول على معلومات خاصة بالمقذوف المجهول.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستعرض كوريا الشمالية فيها قوتها في هذا العام، بعد مرور 6 أيام فقط من إطلاقها ما اعتقد الجنوب بأنه صاروخ باليستي في يوم 5 من الشهر الجاري.

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