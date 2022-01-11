رئيس تركمانستان يدعو إلى إخماد "بوابة جهنّم".. فيديو

المصدر: البيان

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دعا رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف إلى وضع حد لواحد من أبرز معالم البلاد، والمتمثل في فوهة الغاز الطبيعي المشتعلة، والتي يشار إليها على نطاق واسع باسم "بوابة جهنم"، وإلى التعجيل بإطفائها.

الحفرة الصحراوية الواقعة على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال العاصمة عشق أباد، اشتعلت فيها النيران منذ عقود، وهي مشهد شهير لعدد قليل من السياح الذين يأتون إلى تركمانستان.

وقال موقع "تركمانبورتال" الإخباري إن "بوابة جهنم" المشتعلة ظهرت في العام 1971، عندما تم حفر بئر في هذا المكان بحثا عن الغاز الطبيعي، ولكن حدث انهيار أرضي، وهو ما جعل خبراء الجيولوجيا يُشعلون النار في الغاز المتسرب من الحفرة، على أمل أن يحترق في غضون أيام قليلة ويمنعون بالتالي تسربه.

وأصبح الموقع مشهورا منذ اندلاع "النيران المذهلة" من الحفرة، والتي لا تزال مشتعلة منذ ذلك الحين.

وقد أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، وهو يتجول بسرعة حول الموقع في سيارة للمسارات والطرق الوعرة في العام 2019، بحسب "يورونيوز".

واعتبر قربان قولي بيردي محمدوف أن استمرار الحريق قد يتسبب في أضرار بيئية ويؤثر على صحة الناس الذين يعيشون في المنطقة.

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