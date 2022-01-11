تزايد الإقبال على اللقاحات عالمياً

المصدر: دبي - أمجد عرار

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يزداد الإقبال عالمياً على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل لافت، وهذا ما تظهره الأرقام المعلنة في العديد من الدول، حيث بات الناس أكثر قناعة بتلقي اللقاح في مواجهة متحورات الفيروس، ولا سيما في ظل تأكيد المعطيات أن الغالبية الساحقة من الوفيات الناجمة عن «كورونا»، ضحاياها من غير المطعّمين، في حين تشير الدراسات من دول عديدة أن الجرعة التعزيزية توفر مزيداً من الحماية.

وفيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها على مستوى العالم 9.4 مليارات جرعة، أكد فريق من الخبراء الصحيين والعلماء في تقرير لهم أن «أوميكرون» زاد من الحاجة إلى مليارات الجرعات الإضافية من اللقاحات لحماية الفئات المعرضة للخطر والحد من المتحورات الجديدة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن الخبراء قولهم: إنه فقط من خلال النشر العالمي للقاحات «سنكون قادرين على إعاقة تطور الفيروس والبدء في السيطرة على الجائحة عالمياً». واستنتج الخبراء أن هناك حاجة الآن إلى نحو 22 مليار جرعة من اللقاحات لإبطاء انتشار الوباء.

غير المطعّمين

وزير الصحة السنغافوري أونغ يي كونغ أكد، أمس، أن 70% ممن توفوا بـ «كوفيد» العام الماضي لم يحصلوا على اللقاح كاملاً، علماً بأن غير الحاصلين على اللقاح في البلاد يشكّلون نسبة قليلة جداً من عدد السكان.

وتم تطعيم نحو 87% من إجمالي عدد السكان بحلول نهاية العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الصحة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الصحة قوله في تصريحاته التي أدلى بها أمام البرلمان أمس، إن الاستراتيجية الرئيسية لسنغافورة ما زالت هي التعايش مع مرض «كورونا» من دون إغلاق الحدود، موضّحاً أن اللقاحات أكثر فاعلية بكثير من عدم القيام بأي شيء، وذلك بينما كان يناشد الأشخاص الذين يرفضون الحصول على اللقاح بالحصول عليه لمواجهة موجة متوقعة من الإصابات الجديدة بمتحور «أوميكرون».

جرعة تعزيزية

الهند التي تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة بسبب «أوميكرون»، بدأت أمس، في توزيع جرعات تعزيزية للفئات ذات الأولوية. أكد ذلك وزير الصحة مانسوخ ماندافيا الذي قال في تغريدة إنه سوف يتم توزيع الجرعات التعزيزية كإجراء «احترازي» للعاملين في مجال الصحة بالإضافة لمن يبلغون من العمر 60 عاماً فأكثر ويعانون من أمراض.

وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن تقارير إعلامية تأكيدها أن نحو 5. 57 مليون شخص مؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة في الحملة الجارية في الهند، التي يبلغ تعداد سكانها 3. 1 مليار نسمة. في ألمانيا، تلقى 149 ألف شخص الأحد جرعة لقاح مضاد لكورونا، بحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض أمس. وبحسب البيانات، ارتفعت بذلك نسبة المطعمين بجرعتين في البلاد إلى 9. 71% من إجمالي السكان (ما يعادل 8. 59 مليون نسمة).

استنزاف

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون أمس، إن متحور «أوميكرون» الذي يجتاح إسرائيل يستنزف نحو ملياري شيقل (641.81 مليون دولار) من الاقتصاد كل 20 يوماً. وأردف: «في هذه المرحلة لا نتحدث عن تنمية في الاقتصاد الكلي»، مضيفاً: إن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد سيكون نتيجة لانخفاض الاستهلاك ومرض العمال أو دخولهم في العزل. (تل أبيب - رويترز)

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