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إكسبو 2020 دبي اليوم

مقتل 19 شخصاً ضمنهم أطفال في "واحد من أسوأ" الحرائق بتاريخ أمريكا.. فيديو

المصدر:
  • البيان
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تسبب حريق شبّ، أمس الأحد، في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك الأمريكية، في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا بينهم 9 أطفال، كما أصيب العشرات.

وتصاعد الدخان إلى أعلى المبنى، الذي يضم 19 طابقا بعد اندلاع الحريق في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث، وفقا لرجال الإطفاء.

وعثِر على ضحايا في كل طابق من طبقات هذا المبنى المشيد من الطوب، بحسب "يورونيوز".

ويعتبر الحريق بحسب رئيس البلدية الجديد إريك آدامز "واحد من أسوأ" الحرائق في التاريخ الحديث للمدينة، بل هو الأسوأ بأمريكا في الذاكرة الحديثة.

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