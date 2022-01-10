تلميح أمريكي لمواجهة مع روسيا إذا غزت أوكرانيا

المصدر: وكالات

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لمحت الولايات المتحدة إلى مواجهة مع روسيا، قبيل محادثات مرتقبة بشأن أوكرانيا التي تشهد حشدا عسكريا روسيا على حدودها.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا من خطر "مواجهة"، الأحد، قبل بدء المحادثات المقررة في جنيف حول الوضع في أوكرانيا، في ظل توتر شديد.

وقال بلينكن على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "هناك مسارا للحوار والدبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنب مواجهة".

وأضاف: "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا، في حال جددت اعتداءها على أوكرانيا. نحن بصدد تقييم أي مسار يستعد الرئيس (فلاديمير) بوتن لاتخاذه".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على "تويتر"، إن الولايات المتحدة "كانت واضحة مع روسيا بشأن العواقب الهائلة التي ستواجهها إذا غزت أوكرانيا، بما في ذلك التدابير الاقتصادية التي لم نستخدمها من قبل".

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