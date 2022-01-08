زلزال قويّ يهزّ مقاطعة تشينغهاي الصينية

المصدر: أ ف ب

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أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 6,6 درجة هزّ مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال، الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17,45 ت غ) تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينغ.

وأوضح أن هزة ارتدادية بقوة 5,1 درجات أعقبته بعد حوالى 25 دقيقة.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مركز شبكات الزلازل الصيني قدر قوة الزلزال بـ6,9 درجة.

وقدر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن "هناك احتمالا ضئيلا لوقوع ضحايا"، لكنه أشار إلى احتمال تسجيل "أضرار كبيرة".

وحذر المعهد من أن "السكان في هذه المنطقة يقيمون في مبان ضعيفة بشدة أمام الزلازل رغم وجود بعض البنى المقاومة".

وتمتد مقاطعة تشينغهاي ذات الكثافة السكانية المنخفضة عبر هضبة التيبت، وقد شهدت العام 2010 زلزالا بقوة 6,9 درجة تسبب في مقتل وفقدان 3000 شخص.

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