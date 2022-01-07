رئيس كازاخستان يسمح للشرطة بإطلاق النار ويرفض أي مفاوضات

المصدر: ا ف ب

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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الجمعة أنه سمح للشرطة بإطلاق النار "بدون إنذار مسبق" لوضع حد لأعمال الشغب الفوضوية التي تهز البلاد.

وقال توكاييف في خطاب متلفز "أعطيت الأمر بإطلاق النار للقتل من دون إنذار مسبق". واضاف أن "الإرهابيين يواصلون تدمير الممتلكات واستخدام أسلحة ضد المواطنين".

ورفض رئيس كازاخستان أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين ووعد "بالقضاء" على "المجرمين المسلحين" بعد أيام من أعمال الشغب الدامية في البلاد.

وقال توكاييف في خطاب متلفز ان تصفيتهم "ستتم قريبا"، مشيرا إلى أن ألماتي كبرى مدن البلاد تعرضت لهجوم من قبل "عشرين ألف مجرم" لديهم خطة واضحة" ويتمتعون "بمستوى عال من الاستعداد القتالي".

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