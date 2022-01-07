مقتل وإصابة 3 أشخاص في هبوط اضطراري لمروحية روسية

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر هبوط اضطراري لمروحية خاصة في جمهورية بشكورتوستان، جنوبي البلاد.

وأفادت الإدارة الإقليمية المركزية لحوادث النقل بلجنة التحقيقات الروسية، في بيان، بأن المروحية من نوع " أيه إس 350 "نفذت عملية هبوط اضطراري في منطقة بلاجوفيشينسك بجمهورية بشكورتوستان خلال تنفيذ رحلة من عاصمتها أوفا إلى قرية بافلوفكا.

وأضاف البيان أن المروحية كان على متنها 3 أشخاص، أصيب اثنان ولقي الثالث حتفه.

وقد باشر المحققون عملهم لتحديد ملابسات الحادث. ولم يوضح البيان السبب وراء الهبوط الأضطراري.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، سقوط مروحية طراز "مى-2" في جمهورية "أودمورتيا" بجبال الأورال الروسية، غربي البلاد، وكان على متنها شخصان.

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