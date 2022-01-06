بايدن: ترامب اختلق شبكة من الأكاذيب مفضلاً السلطة على المبادئ

المصدر: ا ف ب

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اتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب اليوم الخميس لمناسبة مرور عام على هجوم الكابيتول سلفه دونالد ترامب باختلاق "شبكة من الأكاذيب" وتفضيل "السلطة على المبادئ".

وقال بايدن إن "رئيس الولايات المتحدة السابق اختلق ونشر شبكة من الأكاذيب عن انتخابات 2020"، مضيفا "قام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ، لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أهم من مصلحة بلده".

وأكد بايدن الخميس في خطاب ألقاه لمناسبة مرور عام على هجوم الكابيتول، أن الولايات المتحدة والعالم يعيشان معركة بين الديمقراطية والاستبداد.

وقال "نعيش منعطفا تاريخيا، سواء في الداخل أو الخارج. نخوض مجددا معركة بين الديموقراطية الاستبداد". وأضاف "لن أسمح لأي كان بطعن الديموقراطية. سأصمد أمام هذا الخرق وسأدافع عن هذه الأمّة".

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