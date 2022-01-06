فيديو .. طائرة إيرانية تهبط في شارع عام

المصدر: البيان

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هبطت طائرة إيرانية اضطرارياً في شارع عام بمحافظة أصفهان بسبب عطل فني.

وقال مسؤول في هيئة الطيران المدني الإيرانية وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" إن طائرة تابعة لشركة "كاسبين" أقلعت من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، باتجاه أصفهان، لكن بسبب الخلل الفني، أجبرت الطائرة على الهبوط خارج مطار أصفهان.

وقام أحد الركاب بتوثيق الحادث بعدما خرج من الطائرة، حيث قام بتصوير عمليات إخلاء الركاب الذين بلغ عددهم 119 راكبا عبر السلالم المطاطية.

وكان الرجل يتحدث بلغة عربية وبلهجة عراقية، وقال: "الله أنقذنا الحمد لله .. حادث طيران".

إلى ذلك أكدت السلطات الإيرانية إصابة أحد الركاب بجروح.

وتعد هذه ليست أول مرة تهبط فيها طائرة إيرانية في شارع عام بعيدا عن مدرج المطار، فقد وقعت حادثة مماثلة في مطلع عام 2020.

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