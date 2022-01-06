خلاف على منصب سفير أفغانستان في روما يستدعي تدخل الشرطة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت سفارة أفغانستان في روما أنها استدعت الشرطة الإيطالية خلال الأسبوع الجاري للتدخل بعدما هاجم دبلوماسي قال إن علاقات تربطه بطالبان، السفير الحالي للبلاد.

وقالت السفارة في بيان الثلاثاء إن دبلوماسيا عينته الحكومة السابقة لكنه طرد مؤخرا عاد إلى السفارة في اليوم نفسه مؤكدا أنه تم تعيينه في منصب سفير من قبل طالبان.

وأوضح البيان الذي نشر بلغة الداري أنه "هاجم السفير في حضور موظف في السفارة، لكن السفير دافع عن نفسه واستدعى الشرطة الإيطالية". وبعد وصولها، اقتادت الشرطة المهاجم إلى خارج مبنى السفارة.

وتواجه سفارات أفغانية عدة مشاكل في طواقمها التي ما زال كثير منها مواليا للحكومة التي أطاحتها حركة طالبان في أغسطس الماضي.

ولم تعين حكومة طالبان سفراء جددا في معظم ممثليات البلاد.

من جهتها، تحدثت الشرطة في روما عن "سوء تفاهم" من دون الخوض في التفاصيل.

ونفت وزارة الخارجية الأفغانية في كابول تعيين كشاف سفيرا أو أن يكون قد تم تسريحه.

وقالت إنه عين سكرتيرا أول في السفارة في ديسمبر 2020، بناء على عقد يستمر حتى ديسمبر 2023.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القاهر بلخي في بيان "حسب ملفاتنا، ما زال دبلوماسيا وعقده لم يفسخ (...) لكن الوزارة لم تعينه سفيرا في روما"، مؤكدا أن "عقد كشاف لا يزال ساري المفعول وفسخه غير قانوني".

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