إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء كازاخستان

المصدر: رويترز، د ب أ

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أعلنت كازاخستان، اليوم، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، إثر أنباء عن وفيات خلال أعمال عنف على مدى اليومين الماضيين.

وناشد الرئيس الكازاخستاني قاسم-جمارت توكاييف شعبه التحلي بالهدوء، قائلاً في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الروسية بدون تقديم حصيلة وفيات: «وقعت وفيات وإصابات... الوضع يهدد أمن كل سكان ألماتي، ولا يمكن التهاون مع هذا».

وحذَّر توكاييف من أن قوات الأمن سوف تبدأ في الرد بشكل أكثر قوة على الانتهاكات، وستتم ملاحقة من يكسرون القواعد «بأقصى ما يمكن».

وقال أيضاً إنه سوف يقترح قريباً إصلاحات للنظام السياسي، ونفى شائعات أنه يعتزم مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه يتولى في الواقع رئاسة مجلس الأمن في البلاد.

وأضاف: «واجبي الدستوري أن أكون من الشعب، ومعاً سوف نجتاز هذه الصفحة المظلمة من تاريخ كازاخستان».

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