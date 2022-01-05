حريق يودي بحياة 13 شخصاً في أمريكا.."فيديو"

المصدر: رويترز

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لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم في حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم "الأربعاء" بأحد المنازل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر لم تحددها في الشرطة وإدارة الإطفاء.

ولم يتسن بعد الوصول إلى إدارتي الإطفاء والشرطة في فيلادلفيا لتأكيد عدد القتلى في الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة فيرمونت في المدينة.

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