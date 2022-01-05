الثلوج تعطل الرحلات الجوية في مطار كابول

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

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شهدت العديد من مناطق أفغانستان تساقطاً للثلوج والأمطار خلال الساعات الأخيرة، وعطلت الثلوج الرحلات الجوية من مطار كابول وإليه. ومن المتوقع سقوط مزيد من الثلوج وانخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الشتاء القارس يفاقم الظروف القاسية التي يواجهها بالفعل العديد من الأفغان.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القول إن الشركاء في المجال الإنساني يسابقون الزمن لتقديم المساعدات والإمدادات، بما يتماشى مع الالتزام بتوسيع نطاق العمليات.

وأضاف: «خلال شهر ديسمبر الماضي، وصل شركاؤنا في المجال الإنساني إلى سبعة ملايين شخص بإمدادات الإغاثة الغذائية في جميع أنحاء البلاد».

ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه يجري دعم الاستعدادات لفصل الشتاء، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وغير الغذائية. وقدم المانحون 1.5 مليار دولار للنداء الإنساني لأفغانستان العام الماضي.

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