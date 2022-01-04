مقتل 16 شخصاً في مواجهات بين جماعات مسلحة بكولومبيا

المصدر: أ ف ب

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أوقعت مواجهات بين جماعات مسلحة كولومبية متنافسة 16 قتيلا على الأقل قرب الحدود الفنزويلية، كما أعلن مكتب شكاوى المواطنين.

وقال كارلوس كامارغو "لدينا معلومات عن مقتل 16 شخصا في منطقة ريفية في دائرة" أراوكا (شمال شرق) بدون تحديد ما إذا كان بين الضحايا مدنيون سقطوا خلال مواجهات بين عناصر جيش التحرير الوطني، آخر مجموعة مسلحة لا تزال ناشطة في كولومبيا، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يرفضون اتفاق السلام المبرم العام 2016.

وقال خوان كارلوس فيلاتي، الوسيط المكلف حقوق الإنسان في منطقة تامي بجنوب غرب الدائرة، لإذاعة محلية إن الحصيلة هي "24 قتيلا في أقل من 24 ساعة".

وبدون إعطاء حصيلة رسمية، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن الاشتباكات في هذه الدائرة التي تعد أكثر من 300 ألف نسمة، وإحدى الدوائر الـ 32 في البلد الذي يعد 51 مليون نسمة "هي نتيجة "الحدود التي يمكن اختراقها" والبالغ طولها 2200 كلم بين كولومبيا وفنزويلا حيث "تسمح السلطات للجماعات المسلحة غير الشرعية بالتواجد".

وقال الرئيس دوكي في مقابلة إذاعية إن "هاتين الجماعتين المسلحتين حصلتا على الحماية والمأوى من قبل نظام نيكولاس مادورو".

تتهم بوغوتا بشكل متكرر النظام الفنزويلي بإيواء وحماية ودعم الجماعات الكولومبية المسلحة غير الشرعية وهو ما تنفيه كراكاس.

قطعت كولومبيا وفنزويلا العلاقات بعد فترة وجيزة من تولي المحافظ إيفان دوكي السلطة في أغسطس 2018، ولا يزال التوتر شديدا بين البلدين.

ينشط المنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني ومهربو المخدرات في المناطق الحدودية في شمال شرق البلاد حيث يُنتج الكوكايين.

يقدر عدد المنشقين عن القوات الثورية، الذين يرفضون اتفاق السلام التاريخي المبرم العام 2016 مع الدولة الكولومبية، بحوالي 5200 مقاتل بينهم 85% من المجندين الجدد بحسب معهد الدراسات من أجل التنمية والسلام، وهو مؤسسة كولومبية مستقلة.

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