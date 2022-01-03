الطقس يشرد الآلاف ويوقف الدراسة ويلغي آلاف الرحلات

المصدر: عواصم - وكالات

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شهدت عدة مناطق حول العالم، تقلبات في الطقس، ففيما تسبّبت الفيضانات في فرار الآلاف من منازلهم في ماليزيا، اجتاحت موجة من الأمطار والسيول عدداً من محافظات مصر. وبينما أدى الطقس السيئ إلى وقف المدارس في الكويت، تسببت اضطرابات الطقس، في إلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة.

وفرّ آلاف الأشخاص من المنازل التي غمرتها المياه جرّاء الأمطار الغزيرة، التي فاقمت الفيضانات في سبع ولايات ماليزية، وفق ما أفاد مسؤولون. وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن أحوال الطقس السيئة المستمرة منذ أسابيع، ستتواصل غداً الثلاثاء. وتم رصد ارتفاع خطير في منسوب المياه في أنهار بخمس ولايات على الأقل، وفق موقع رصد حكومي، فيما سجّل ارتفاع في منسوب المياه في العديد من المناطق الأخرى.

كما شهدت محافظات مصر، موجة شديدة من الأمطار والسيول، وتساقط الثلوج، والطقس السيئ، أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسة، وتعطيل الدراسة في عدة محافظات، وانقطاع الكهرباء.

وتساقطت ثلوج كثيفة على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسانت كاترين بجنوب سيناء، فيما شهدت محافظات بورسعيد ودمياط ومطروح وأسيوط، تساقطاً للأمطار الغزيرة، ما أدى لانفجار كابلات الكهرباء، وقطع التيار عن بعض المناطق، وإغلاق طريقي رأس غارب الغردقة، ورأس غارب - الشيخ فضل - المنيا. وقررت السلطات تعطيل الدراسة، أمس، في محافظات أسيوط والبحر الأحمر ومطروح، ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

كما شهدت مدينتا شرم الشيخ والطور بجنوب سيناء، سقوط أمطار غزيرة وثلجية، صاحبتها برودة شديدة، فيما انقطعت الكهرباء عن المدينتين، فيما سقطت ثلاثة أعمدة كهرباء ضغط عالٍ على بعد خمسة كيلومترات قبل مدينة شرم الشيخ.

وشهدت مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية، سقوط أمطار كثيفة، كما تعرضت محافظة أسيوط، لموجة كبيرة من الأمطار، خاصة في مدينتي أسيوط الجديدة والفتح، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

تعطيل دارسة

وفي الكويت، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن تعطيل الدراسة، اليوم، للطلبة في كل المدارس الحكومية والخاصة، نظراً لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان صادر عن الوزارة، أنه تم تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر، فضلاً عن تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأكاديمية الفنون، والجامعات الخاصة، على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي، الإجراءات الخاصة بها.

إلغاء رحلات

إلى ذلك، تسبّب الطقس في تواصل اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، إذ تمّ إلغاء 2584 رحلة جوية في مختلف الولايات الأمريكية منذ السبت، أي أكثر من نصف الرحلات الجوية الملغاة على مستوى العالم، وفق موقع «فلايت أوير» الإلكتروني. كما تمّ إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة، أول من أمس، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم.

ووفق الموقع نفسه، فإن شركة الخطوط الجوية الأمريكية، الأكثر تضرراً، هي شركة «ساوث ويست»، التي اضطرت إلى إلغاء 13 في المئة من رحلاتها. وساد الاضطراب مطارات شيكاغو، خصوصاً بسبب تردي الظروف الجوية، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة.

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