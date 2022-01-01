تساقط الثلوج يسبب فوضى مرورية شمالي اليابان

المصدر: د ب ا

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تسبب تساقط الثلوج بغزارة في إعاقة حركة المرور في شمالي اليابان.

وتم إلغاء أكثر من 220 رحلة طيران بين جزيرة هوكايدو الرئيسية شمالي البلاد وأنحاء أخرى من البلاد اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن حركة السكك الحديدية تعطلت أيضا بشدة، حيث واجه نحو 130 قطارا كتلا من الثلوج.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيتحسن تدريجيا، لكن من المتوقع أن تهطل الثلوج بغزارة مجددا غدا الأحد في بعض المناطق بشمالي البلاد وجنوبها.

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