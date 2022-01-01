كارثة جليدية في آلاسكا بُعيد تسجيلها حرارة قياسية.. فيديو

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تشهد ألاسكا هذا الأسبوع أحوالاً جوية قصوى من حرارة قياسية وعواصف ثلجية وأمطار غزيرة وتكونات جليدية ضخمة، تضرب العديد من مدن أقصى شمال الولايات المتحدة.

وتسد صفائح كبيرة من الجليد الطرق وتعرقل حركة المرور في فيربانكس، ثاني كبرى المدن في ألاسكا، كما قالت وزارة النقل في الولاية.

وكتبت السلطات على تويتر "نواجه سلسلة من العواصف الشتوية غير المسبوقة. جميع الموظفين المتاحين يعملون بكل ما في وسعهم لكننا قد لا نتمكن من إزالة كل شيء قبل نهاية هذا الأسبوع" محذّرة من حالة كارثية مع الجليد أطلقت عليه "آيسماغدون".

بعد ساعات من تسجيل الولاية درجة حرارة قياسية لشهر ديسمبر بلغت 19.4 درجة مئوية في جزيرة كودياك في جنوب ألاسكا، تدفقت سيول من الأمطار على المناطق الداخلية، قبل انخفاض إضافي في درجات الحرارة، ما تسبب بموجة كبيرة من الجليد.

ولم تحدث هذه الظاهرة منذ 1937.

وقال ريك ثومان المتخصص في المناخ في جامعة ألاسكا لوكالة فرانس برس إن "أكثر من نصف سكان فيربانكس بقوا بدون كهرباء خلال العاصفة".

وأضاف أن "هذا النوع من الأحداث، والرطوبة المرتفعة والهواء الشديد الحرارة، هو بالضبط ما هو متوقع من ظاهرة الاحترار المناخي".

وفي الغرب الأمريكي، تواجه ولاية واشنطن وكاليفورنيا تساقطا كثيفا للثلوج والأمطار الغزيرة، تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق الطرق وإجلاء السكان لمواجهة خطر الفيضانات.

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