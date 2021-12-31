كيف جرت الاحتفالات بالعام الجديد في العالم؟

المصدر: دبي - البيان

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اختلفت مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في دول العالم الواقعة شرقي الكرة الأرضية بسبب ما أملته جائحة «كورونا» من إجراءات غير أن العروض الضوئية والألعاب النارية كانت حاضرة. فكانت نيوزيلندا أول دولة في العالم دخلت عام 2022 الجديد، وشهدت بعض الاحتفالات، رغم مخاوف انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

هذا وكانت أستراليا ثاني دولة تحتفل بالعام الجديد، إذ أقامت عاصمتها سيدني عرضاً مبهراً للألعاب النارية. وتم تزيين جسر سيدني الشهير بإضاءات الليزر ممزوجة بعشرات الآلاف من أسهم الألعاب النارية لتبهر أنظار العالم ثم استقبلت كل من اليابان وكوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية العام الجديد.

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