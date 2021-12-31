الإقامة الدائمة في كندا.. رقم قياسي جديد

المصدر: أوتاوا - وكالات

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أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، شون فريزر، الخميس، أن بلاده وصلت إلى هدفها ورحبت بأكثر من 401 ألف مقيم دائم جديد في عام 2021، متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام 1913 باعتباره أكبر عدد من الوافدين الجدد في عام في تاريخ كندا.

وأوضح بيان صادر من وزارة الهجرة أن غالبية المقيمين الدائمين الجدد كانوا بالفعل في كندا بصفة مؤقتة. ووصل العديد من الوافدين الجدد في إطار برامج جديدة لتوظيف العاملين الأساسيين والمتخصصين في الرعاية الصحية والخريجين الدوليين والناطقين باللغة الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن واحدة من كل ثلاث شركات كندية مملوكة لمهاجر، وتمثل الهجرة ما يقرب من 100 في المئة من نمو القوى العاملة في كندا. وما يقرب من 75 في المئة من النمو السكاني لكندا يأتي من الهجرة، ومعظمها في الفئة الاقتصادية.

وقال فريزر: «في العام الماضي، وضعنا هدفاً طموحاً. اليوم، حققناه». وأضاف: «هذه لحظة تاريخية لبلدنا، حيث نرحب بأكبر عدد من الوافدين الجدد منذ قرن».

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