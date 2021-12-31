ألاسكا تواجه كارثة جليدية والثلوج تربك الملاحة الجوية في الغرب الأمريكي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد ألاسكا الأمريكية هذا الأسبوع أحوالاً جوية قصوى من حرارة قياسية وعواصف ثلجية وأمطار غزيرة وتكونات جليدية ضخمة، تضرب العديد من مدن أقصى شمالي الولايات المتحدة.

وتسد صفائح كبيرة من الجليد الطرق وتعرقل حركة المرور في فيربانكس، ثاني كبرى المدن في ألاسكا، كما قالت وزارة النقل في الولاية.

وكتبت السلطات على تويتر «نواجه سلسلة من العواصف الشتوية غير المسبوقة. جميع الموظفين المتاحين يعملون بكل ما في وسعهم ولكننا قد لا نتمكن من إزالة كل شيء قبل نهاية هذا الأسبوع» محذّرة من حالة كارثية مع الجليد أطلقت عليها «آيسماغدون».

بعد ساعات من تسجيل الولاية درجة حرارة قياسية لشهر ديسمبر بلغت 19,4 درجة مئوية في جزيرة كودياك في جنوبي ألاسكا، تدفقت سيول من الأمطار، لم يشهد لها مثيل منذ عام 1937، على المناطق الداخلية، قبل انخفاض إضافي في درجات الحرارة، ما تسبب في حدوث انخفاض تشكل جليدي ضخم.

وقال ريك ثومان المتخصص في المناخ في جامعة ألاسكا إن «أكثر من نصف سكان فيربانكس بقوا من دون كهرباء خلال العاصفة». وأضاف إن «هذا النوع من الأحداث، والرطوبة المرتفعة والهواء شديد الحرارة، هو بالضبط ما هو متوقع من ظاهرة الاحترار المناخي».

في الغرب الأمريكي، تواجه ولاية واشنطن وكاليفورنيا تساقطاً كثيفاً للثلوج والأمطار الغزيرة، تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق الطرق وإجلاء السكان لمواجهة خطر الفيضانات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز