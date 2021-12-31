تحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين في مكالمتهما الهاتفية

المصدر: وكالات

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس الخميس إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم إذا كان هناك غزو آخر لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "الرئيس بايدن حث روسيا على تهدئة التوتر مع أوكرانيا... وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بحزم في حالة حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا".

إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنه حذر الرئيس الأمريكي من فرض عقوبات جديدة على بلاده وسط التوتر مع أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن الكرملين "مرتاح" بشكل عام للمحادثات، لكن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أن موسكو بحاجة إلى أن تخرج المحادثات الأمنية المقبلة بـ "نتائج" ملموسة، محذرا من فرض عقوبات على بلاده.

وأضاف أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي افتراضي أن فرض عقوبات "سيكون خطأ جسيما. نأمل ألا يحدث ذلك".

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