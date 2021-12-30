مقتل 4 على الأقل بانفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان

المصدر: أ ف ب

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قُتل ما لا يقل عن أربعة عاملين سياسيين وأصيب 13 آخرون بانفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، على ما أعلن مسؤولون مساء اليوم الخميس.

ووقع الانفجار فيما كان موظفون تابعون لحزب إسلامي يغادرون المكان عقب مؤتمر في العاصمة الإقليمية كويتا التي تضم العديد من حركات التمرد الانفصالية والإسلامية.

وقال الشرطي فدا حسن شاه لوكالة فرانس برس إن "أربعة موظفين سياسيين على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون".

وأوضح "كانت عبوة ناسفة استخدم فيها حوالى 1,5 كيلوغرام من المتفجرات".

وأكد جاويد أختار، وهو مسؤول في مستشفى كويتا الإقليمي في ساندمان، حصيلة القتلى لوكالة فرانس برس.

وتقاتل باكستان حركات تمرد مختلفة في الإقليم الفقير تشنها جماعات إسلامية وانفصالية وطائفية.

وحتى الآن، لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وصفه رئيس وزراء الإقليم مير عبد القدوس بيزينجو بأنه "عمل إرهابي".

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