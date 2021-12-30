«كاثي باسيفيك» تعتزم تعليق رحلات الشحن للمسافات الطويلة

المصدر: هونج كونج - د ب أ

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تعتزم شركة الخطوط الجوية في هونج كونج «كاثي باسيفيك ايروايز» تعليق رحلات الشحن للمسافات الطويلة لمدة سبعة أيام.

أفادت ذلك صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، اليوم الخميس، نقلاً عن مذكرة داخلية للشركة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الصحيفة، أنه تمت زيادة فترة الحجر الصحي لأطقم الضيافة الجوية من ثلاثة إلى سبعة أيام.

وسيسري تدبير الحجر الصحي الجديد اعتباراً من بعد منتصف ليل غد الجمعة.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تعتزم بشكل مؤقت إلغاء بعض رحلات الركاب من وإلى هونج كونج حتى الربع الأول من عام 2022، دون الخوض في تفاصيل.

وستعزل الخطوة بشكل أكبر المركز المالي الآسيوي الذي كان نشطاً وصاخباً في وقت من الأوقات، والمغلق إلى حد كبير عن العالم، في محاولة للقضاء على «كوفيد19».

وجاء الإخطار بعدما ذكرت الصحيفة أنه تم إخطار شركات الطيران في هونج كونج بأن الأطقم العاملة على رحلات الركاب غير الصينية قد فقدوا كل استثناءاتهم المتعلقة بالحجر الصحي.

وقال متحدث باسم «كاثي باسيفيك» لوكالة «بلومبرج»، في وقت سابق اليوم الخميس، إنه في ضوء التدابير الجديدة، سترشد شركة خطوط الطيران جدول رحلاتها للركاب لشهر يناير، وأنه بإمكان الركاب المتضررين أن يستردوا كامل قيمة تذاكرهم.

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