بدء إزالة مخلفات حمم بركان "لا بالما" الإسبانية.. فيديو

المصدر: البيان

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بدأت فرق الطوارئ في جزيرة لا بالما بأرخبيل الكناري الإسباني إزالة الحمم البركانية الصلبة والرماد البركاني، التي لفظها بركان كومبري فييخا في الجزيرة أثناء ثورانه الذي استمر 85 يوما و18 ساعة، بدءاً من 19 سبتمبر الماضي.

ويعد كومبري فييخا في الوقت الراهن في حالة سبات بعد أن تجمدت سيول حممه السوداء، وغطت المنطقة طبقة من الرماد الأسود.

وسوف يستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقدًا، لتنظيف المساحات المتضررة وإعادة بنائها واستصلاحها.

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