اجتماع مرتقب لمجلس الناتو-روسيا في 12 يناير

المصدر: أ ف ب

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أفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من بروكسل أمس الأحد أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ يعتزم عقد اجتماع لمجلس الناتو-روسيا في 12 يناير، وهو "على اتصال" مع موسكو بشأن هذا الأمر.

وعرض ستولتنبرغ مرارا في الأشهر الأخيرة على موسكو استئناف الحوار داخل هيئة التعاون التي أنشئت العام 2002 والمتعطلة حاليا بسبب النزاع في أوكرانيا، لكن السلطات الروسية لم تستجب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نحن على اتصال مع روسيا" بشأن الاجتماع الذي يُعتزم عقده في 12 يناير.

ويشجب حلف شمال الأطلسي منذ سبع سنوات ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014 ويطالب باحترام سيادة أراضي أوكرانيا.

وتتبادل روسيا والغرب الاتهامات بالاستفزاز من خلال تعزيز القدرات العسكرية على حدودهما المشتركة.

من جهتها، اقترحت روسيا في منتصف ديسمبر مسودتين لمعاهدتين واحدة مع الولايات المتحدة والأخرى مع حلف شمال الأطلسي، تلخصان مطالبها بوقف التصعيد.

وتنص الوثيقتان على عدم توسيع عضوية حلف الناتو لتشمل أوكرانيا خصوصا، والحد من النشاط العسكري الغربي في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق، دون فرض إجراءات مماثلة على روسيا.

واجتماع 12 يناير هو الأول الذي يقترحه ينس ستولتنبرغ منذ إعلان المطالب الروسية.

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع للجنة العسكرية للناتو في اليوم نفسه، يضم رؤساء أركان دفاع الدول الأعضاء الثلاثين.

وكان ستولتنبرغ قد أكد الخميس الماضي دعمه لأوكرانيا وتصميمه على حماية جميع حلفاء الناتو من تصرفات روسيا، بينما قال إنه لا يزال منفتحا على الحوار معها.

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