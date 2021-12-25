ماليزيا.. اكتشاف 185 مرضاً معدياً بين ضحايا الفيضانات اليوم

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تم اليوم السبت اكشاف 185 حالة أخرى من الإصابات بأمراض معدية بين ضحايا الفيضانات التى شهدتها ماليزيا على مدى الأيام القليلة الماضية .

وقال الدكتور نور هشام عبد الله، المدير العام للصحة بوزارة الصحة، إن العدد يشمل 103 حالات إصابة بعدوى تنفسية حادة، و 52 حالة تعاني من أمراض جلدية، و 22 حالة تم تشخيص إصابتها بالتسمم الغذائي أو التهاب المعدة والأمعاء، وثمانية حالات إصابة بالتهاب الملتحمة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم .

وأضاف أنه تم تسجيل 409 حالات إضافية بفيروس كورونا بين ضحايا الفيضانات حتى الساعة 0500 مساء اليوم.

وذكر أن عدد ضحايا الفيضانات الذي سجلته الحكومة بلغ 41819 شخصا.

وأضاف أن هناك 256 مركزا مؤقتا للإيواء تعمل اعتبارا من اليوم، في سبع ولايات متضررة جراء الفيضانات.





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