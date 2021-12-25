حرائق تلتهم آلاف هكتارات الغابات في الأرجنتين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عمل نحو 250 عنصر إطفاء وموظف في الحديقة الوطنية على إخماد حرائق الجمعة في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين أتت على آلاف هكتارات الغابات، وفق ما أعلنت السلطات.

وتجتاح الحرائق مناطق الغابات المنخفضة وذات الكثافة السكانية الضئيلة في محافظات ريو نيغرو وتشوبوت ونيوكين.

وتبلغ المسافة بين بعضها حوالى 300 كلم. ولم تسجّل إصابات ولم تصدر أي أوامر إخلاء.

وذكرت وزارة البيئة الأرجنتينية أن جهود إخماد الحرائق تعقّدت جرّاء الطبيعة الوعرة والمسافات بين مواقع الحرائق والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة والنباتات التي ضربها الجفاف.

وتندلع عادة الحرائق في باتاغونيا خلال الصيف.

والعام الماضي، أتت الحرائق على عشرات آلاف الهكتارات في الأرجنتين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز