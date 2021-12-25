العالم في صور

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انطلاق أعمال منظّمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت (رويترز)

عمال الإنقاذ خلال إجلاء بعد انهيار أرضي في منجم بولاية كاشين في ميانمار (رويترز)

جندي روسي يقود مدرعة برمائية متعددة الأغراض خلال تدريبات عسكرية في منطقة روستوف القريبة من الحدود الأوكرانية. | رويترز

متظاهرون سودانيون في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

محتجون وسط العاصمة الجورجية تبليسي يطالبون بإطلاق سراح الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي (أ.ب)

أطفال يلعبون في مخيم للنازحين في محافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

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