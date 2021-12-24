بوريس جونسون: الجرعات المعززة "هدية رائعة" بمناسبة الكريسماس

المصدر: د ب ا

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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون تشجيع المواطنين على الحصول على جرعاتهم المعززة، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، هذا العام، وسيصف ذلك بأنه "هدية رائعة" لأسرهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة أن جونسون سيقول أيضا إن الجائحة لم تنته بعد، حيث إن "حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ترتفع"، وسيشيد بعمل موظفي هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية "إن.إتش.إس".

وفي رسالته بمناسبة "الكريسماس" التي تم كشف النقاب عنها اليوم، سيقول جونسون "على الرغم من أن الوقت لشراء هدايا ينفد نظريا، مازال هناك شيء رائع، يمكنكم أن تمنحوه لأسركم وللدولة بأسرها، وهو الحصول على الجرعة، سواء جرعتكم الأولى أو الثانية أو المعززة".

وسيضيف في رسالته "لذلك ستكون احتفالات العام المقبل حتى أفضل من احتفالات هذا العام".

وسوف يصف جونسون أيضا لقاح كوفيد بأنه "هدية غير مرئية ولا تقدر بثمن".

وسيضيف أيضا رئيس الوزراء، في رسالته "سنحصل على هذا اللقاح، الذي يحمينا ويمنع إصابة الآخرين".

وسيقول أيضا "جميع هؤلاء، في هيئة الخدمات الصحية الوطنية سيعملون خلال الكريسماس، جميع موظفي الرعاية وجميع هؤلاء المشاركين في حملة التطعيم الرائعة بشكل لا يصدق".

كان رئيس وزراء بريطانيا قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لن يتم فرض قيود أخرى، قبل الكريسماس.

غير أن الحكومة ذكرت أن الوضع متوازن بشكل جيد، ومازال صعبا بمختلف أنحاء البلاد، حيث مازال عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" يرتفع والحالات في أعلى مستوى لها على الإطلاق.

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