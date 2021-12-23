بوتين: الإساءة إلى النبي محمد ليست حرية تعبير

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، أن الإساءة إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.

وقال بوتين: "وضع هتلر على موقع "الفوج الخالد" حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. الإساءة إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ هل هي حرية رأي؟"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: " هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".

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