فقدان أكثر من 80 شخصاً في انهيار أرضي بمنجم لليشم شمالي ميانمار.. فيديو

المصدر: البيان

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فقد أكثر من 80 شخصاً في انهيار أرضي وقع بمنجم لليشم في ولاية كاشين بميانمار أمس الأربعاء، وفقا لما ذكره مسؤول بإدارة قرية محلية لوكالة أنباء "شينخوا".

وذكر يو كياو مين، المسؤول بمكتب إدارة القرية، أنه "وفقا لما ذكره شهود عيان في مكان الحادث، فقد أسفر الانهيار الأرضي عن فقدان أكثر من 80 شخصا، وتجرى حاليا عملية الإنقاذ".

وقع الانهيار الأرضي في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى دفن ما يقرب من 100 شخص من بينهم أشخاص من جامعي اليشم يدويا من المخلفات وبائعي اليشم، وفقا لما قاله ضابط شرطة ببلدة هباكانت.

وأضاف ضابط الشرطة، قائلا إنه "لا توجد بيانات حول العدد الدقيق لمن فقدوا من جامعي اليشم يدويا من المخلفات".

وتباشر السلطات ومنظمات الإنقاذ المحلية حاليا عملية البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.

تجدر الإشارة إلى أن انهيارات أرضية قاتلة تقع بشكل متكرر في ولاية كاشين، ولا سيما في منطقة هباكانت للتعدين.

ويكسب العديد من السكان المحليين قوت يومهم من جمع اليشم في المنطقة، وتنجم معظم الانهيارات الأرضية عن الانهيار الجزئي لأكوام المخلفات والسدود.

وقد وقع انهيار أرضي قاتل كبير في موقع تعدين اليشم في بلدة هباكانت في يوليو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 174 شخصا وإصابة 54 آخرين.

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