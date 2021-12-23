جرعة رابعة من لقاحات «كوفيد19» في إسرائيل لاحتواء «أوميكرون»

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تتجه إسرائيل لإتاحة جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن هم فوق سن الستين ومن يعانون من مشاكل في جهاز المناعة والعاملين في القطاع الصحي، وذلك في إطار مساعيها لاحتواء انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

فقد أوصت لجنة من خبراء وزارة الصحة أول من أمس بحصول المؤهلين للجرعة الرابعة عليها بعد ما لا يقل عن أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

ورحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ببيان اللجنة ووصفه بأنه «نبأ طيب سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في أنحاء العالم». كما أوصت اللجنة بتقليص الفترة بين الجرعتين الثانية والثالثة إلى ثلاثة أشهر فقط بدلاً من خمسة أشهر. ولتنفيذ التوصيات يتعين موافقة المدير العام لوزارة الصحة عليها.

وباشرت فرنسا أمس، حملة التلقيح ضد كورونا للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة على ما أعلن وزير الصحة اوليفيه فيران، الذي قال في تصريح تلفزيوني «فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال» من هذه الفئة العمرية، موضحاً من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين «في الوقت الراهن».

بموازاة ذلك دعت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن الشركات «إلى تسريع» العمل من المنازل، داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

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