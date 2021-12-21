وفاة مندوب إيران لدى الحوثيين جراء كورونا

المصدر: البيان

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أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة سفيرها في اليمن، حسن إيرلو، أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء، والذي يعد مندوب طهران لدى الحوثيين.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أنه أصيب بكورونا في اليمن وفق سكاي نيوز.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إلى أن إيرلو عزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر بين إيران والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب قد وصفت إيرلو بأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

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