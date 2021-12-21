بايدن يقتني كلباً جديداً.. فيديو

المصدر: البيان

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اقتنى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبا جديدا من سلالة الراعي الألماني، وأطلق عليه لقبه "كوماندير".

وكتب بايدن على "تويتر" أمس الاثنين: "أهلا بك في البيت الأبيض يا "كوماندير"، و"أهلا بفرد جديد من عائلة بايدن"، ونشر صورة ومقطع فيديو للجرو.

وحسب قناة "سي إن إن"، فإن الجرو أهداه لبايدن أقرباؤه، بعد عدة أشهر من وفاة كلبه "تشامب" في يونيو الماضي، والذي عاش مع الزوجين بايدن 13 عاما.

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