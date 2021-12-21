"ختان تقليدي" يودي بحياة حوالي 23 مراهقاً بجنوب إفريقيا

المصدر: البيان

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تسببت طقوس ختان تقليدية بجنوب إفريفيا في مقتل 23 فتى من قبيلة "كوسا"، ونقل 80 آخرين إلى المستشفيات في إقليم إيسترن كيب.

وتوفي الأولاد إثر إصابتهم بالجفاف أو تسمم الدم وعدم تضميد جروحهم بشكل صحيح، خلال الحفل الذي يستمر ما بين شهرين وستة أشهر، وفق "روسيا اليوم".

وقد توفي ما يقرب من ألف شاب بسبب هذه الطقوس منذ العام 1995، مع ما لا يقل عن ضعف هذا العدد أجبروا على الخضوع لبتر.

هذه العملية، المعروفة باسم Ulwaluko، تتبنى بحماس من قبل شعب "كوسا"، على الرغم من أنها تحدث في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.

ويتم إجراء الختان على يد جراح تقليدي، وبعد العملية يتوقع أن يقضي الصبي فترة من العزلة في الأدغال الريفية، فيما أوضح أحد مسؤولي مجلس الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا أن الكثير من الفتية لا يتلقون الرعاية المناسبة.

وقد اقتربت البلاد من نصف موسم "أولوالوكو"، الذي يشهد خضوع آلاف الأولاد من عمر 16 عاما للختان التقليدي والطقوس المرتبطة به، والتي تشير إلى الانتقال من الطفولة إلى البلوغ.

وقال الأمين العام لمؤتمر الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا، زولاني مكيفا: "يجب اتخاذ إجراء جذري لوقف هذه الوفيات غير الضرورية التي تحدث كل عام".

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