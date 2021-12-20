مسلح يحتجز رهينتين في باريس ويطالب بحديث مع وزير العدل

المصدر: وكالات

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احتجز مسلح، الاثنين، امرأتين داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، مطالبا بالتحدث إلى وزير العدل الفرنسي، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الموقع أن رجلا يحمل "سلاحا أبيض" يحتجز امرأتين على الأقل، في مركز تجاري بالدائرة الـ12 في باريس.

وأصدرت السلطات الفرنسية نداء للأشخاص، بتجنب مكان العملية الأمنية، حيث يتم تطويق المنطقة.

وطلب محتجز الرهائن الحديث إلى وزير العدل، ومحامية فرنسية كانت مسؤولة عن قضية عمر الرداد.

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