تساقط كثيف للثلوج على ساحل بحر اليابان.. فيديو

المصدر: البيان

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شهدت اليابان منذ ثلاثة أيام تساقطا كثيفاً للثلوج على طول ساحل بحر اليابان.

وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية في البلاد من حدوث اضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي بسبب هذه التساقطات.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن تساقط الثلوج ازداد كثافة أول أمس السبت بسبب نمط الضغط الشتوي القوي وظهور كتلة هوائية باردة، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 55 سنتيمترا في بلدة شينانو بمحافظة ناغانو و52 سنتيمترا في مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وفق "يورونيوز"

وبلغ تساقط الثلوج ذروته في فترة ما بعد ظهر أول أمس السبت، واستمر بشكل متقطع حتى أمس الأحد بالمناطق المتاخمة لبحر اليابان.

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