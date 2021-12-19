إثيوبيا تستعيد مدناً من متمردي تيغراي

المصدر: أديس أبابا - وكالات

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أعلنت إثيوبيا، أنّ القوات الحكومية، استعادت مدناً عدة من متمردي تيغراي في شمالي البلاد. وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، أمس، إنّ القوات نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا، وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو. وقالت في بيان نشر على صفحته على «فيسبوك»: «قواتنا المتحالفة، تلاحق قوات العدو، التي أفلتت من التدمير وهربت».

وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية، لغسي تولو، في مؤتمر صحافي، إن الجيش الإثيوبي وسلاح الجو والقوات الخاصة لإقليم أمهرة، تمكنوا من استعادة جميع مناطق ومدن شمال مقاطعة «وللو» بإقليم أمهرة، والتي ظلت لعدة أشهر، تحت سيطرة متمردي تيغراي. وأضاف تولو، أن المناطق والمدن التي تم استعادتها من قبضة متمردي تيغراي بمقاطعة وللو، هي: ولديا، ومرتفعات ريا، وغورا وركي، وهارا، وجوبيان، وروبيت، وقوبو. وأوضح تولو، أن قوات الجيش الإثيوبي، استطاعت أن تلحق خسائر كبيرة بقوات متمردي تيغراي، خلال المواجهات في هذه المناطق، حيث سقط عدد من عناصر الجبهة بين قتلى وأسرى ومصابين وفارين من القتال. وأضاف: «هناك تضافر لجهود المجتمع المحلي بمقاطعة وللو، وخاصة الشباب، مع الجيش في مطاردة الفلول المتبقية من متمردي تيغراي بمختلف الوديان والجبال، الجيش الإثيوبي يعمل حالياً على تمشيط مدينة لاليبيلا التاريخية، والمسجلة بمنظمة اليونيسكو للآثار، بعد محاولة تسلل لقوات المتمردين إليها، الجيش يطارد هذه القوات، ويطوقها من مختلف الجبهات». وذكر تولو، أن الجيش الإثيوبي يقوم بتطهير معاقل متمردي تيغراي، في بلدة سقوتا والمناطق المحيطة بها، كما أنه يزحف باتجاه منطقة كورم بإقليم تيغراي.

وكان الجيش الإثيوبي، أعلن الأسبوع الماضي، نجاحه في قطع الطريق الرئيس بين مدينة والديا بإقليم أمهرة، ومقلي عاصمة إقليم تيغراي، ومحاصرة قوات المتمردين في الإقليم ذاته. وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي الفيدرالي، إن قوات الجيش الإثيوبي، تمكنت من قطع الطريق الرئيس لإمدادات المتمردين بين والديا بإقليم أمهرة، ومقلي عاصمة إقليم تيغراي. وأضاف أن الجيش يطوق جبال وهضبة زوبل، التي تقع في موقع استراتيجي يقطع الإمدادات، والطريق بالكامل لإقليم تيغراي، مشيراً إلى أنّ السيطرة على الطريق السريع الرئيس، يجعل قوات المتمردين دون مخرج.

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