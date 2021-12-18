تقطّع السبل بـ927 من ركاب القطارات في ماليزيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقطعت السبل حاليا بأربعة من قطارات خدمة القطار الكهربائي في ماليزيا، كانت تقل 927 راكبا من محطات كيه.تي.إم. المتجه إلى الشمال إلى محطة كيه.إل. سينترال والعكس، على القضبان جراء أعطال كهربائية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" أن سقوط شجرة ضرب كابلا كهربائيا وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بين محطة إس.جي. بولوه وكيبونج.

وأكد مصدر من شركة كيه.تي.إم. بيرهاد الحادثة عند التواصل معه. وقال إن أعمال الإصلاح والإنقاذ جارية الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز