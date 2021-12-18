وزير الدفاع الهندي: نرغب في تصنيع أسلحة محلياً

المصدر: د ب ا

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ذكر وزير الدفاع الهندي راجناث سينج أن بلاده تريد تصنيعا محليا للأسلحة والذخيرة ومنصات تستخدمها قواتها المسلحة وأعرب عن هذا للموردين بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.

وقال سينج في خطاب اليوم السبت في مؤتمر صناعي إن بلاده أعربت " للدول الصديقة" عن الحاجة لإنتاج معدات دفاع محليا نظرا للتحديات الأمنية في الجوار"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف أن الهند تعتزم انتاج ألف معدة عسكرية محليا بحلول نهاية العقد وسوف ينمو قطاعها الدفاعي والجوي ليصل حجمه إلى خمسة تريليونات روبية (7ر65 مليار دولار) من المبلغ الحالي البالغ 11 مليار دولار بحلول 2047.

وتابع وزير الدفاع "وجهنا هذه الرسالة للولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وآخرين أيضا. نحن لا نتردد في إيصال هذه الرسالة".

وقال سينج إن دولا أخرى أبدت ردود فعل إيجابية للمقترح، مضيفا أن فرنسا وافقت على تشكيل شراكة استراتيجية مع شركة هندية لإنتاج محركات. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ومنذ مايو 2020، انخرطت الهند مع الصين في أسوأ نزاع حدودي لهما خلال أربعة عقود في الشرق. كما أن علاقتها متوترة مع جارتها الغربية باكستان.

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