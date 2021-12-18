العالم في صور

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وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ليفربول | أ.ب

أفراد من الجيش الألباني ينقذون رجلًا غمرت مياه الفيضانات منزله قرب مقاطعة فيير | رويترز

طفل إثيوبي يجلس على فوهة دبابة عسكرية تم تدميرها خلال القتال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي في منطقة داموت كيبيلي | رويترز

امرأة أمريكية تبحث عن ممتلكاتها وسط الحطام الذي خلفه الإعصار في داوسون سبرينغز بولاية كنتاكي | أ.ف.ب

بركان كومبر فيجا يقذف الحمم والرماد في جزيرة لا بالما الإسبانية | رويترز

كوريون شماليون يحضرون تجمعاً لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في العاصمة بيونغيانغ | رويترز

جندي أوكراني في أحد مواقع القتال على خطوط المواجهة في مدينة نيويورك بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد | رويترز

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