العالم في صور
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وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ليفربول | أ.ب
أفراد من الجيش الألباني ينقذون رجلًا غمرت مياه الفيضانات منزله قرب مقاطعة فيير | رويترز
طفل إثيوبي يجلس على فوهة دبابة عسكرية تم تدميرها خلال القتال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي في منطقة داموت كيبيلي | رويترز
امرأة أمريكية تبحث عن ممتلكاتها وسط الحطام الذي خلفه الإعصار في داوسون سبرينغز بولاية كنتاكي | أ.ف.ب
بركان كومبر فيجا يقذف الحمم والرماد في جزيرة لا بالما الإسبانية | رويترز
كوريون شماليون يحضرون تجمعاً لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في العاصمة بيونغيانغ | رويترز
جندي أوكراني في أحد مواقع القتال على خطوط المواجهة في مدينة نيويورك بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد | رويترز