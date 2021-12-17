هزيمة نكراء لحزب رئيس الوزراء البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية

المصدر: أ ف ب

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مُني حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت الخميس في وسط إنجلترا وخسر فيها أحد معاقله، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت الجمعة.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ مرشحة الحزب الليبرالي-الديموقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما تقدّمت بحوالي ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشّحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون الذي كان يشغل هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية.

فدائرة نورث شروبشير (وسط انجلترا) الريفية جدا التي صوتت للمحافظين لعقود يمكن أن تنتخب ديموقراطيين ليبراليين في هذا الاقتراع الذي يشكل استفتاء على رئيس الحكومة. وقد يواجه جونسون أزمة سلطة في أوج تفش وبائي بالمتحورة أوميكرون.

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