التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة في سوريا

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن قوات التحالف الدولي أسقطت، الثلاثاء، طائرة مسيرة "معادية" كانت تقترب من ثكنة التنف جنوبي سوريا، حيث تتمركز قوات أمريكية.

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الجيش الأمريكي لم يبلغ عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي بيان، أشارت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، إلى أن "طائرتين مسيرتين اقتربتا مساء الثلاثاء من ثكنة التنف الواقعة في صحراء جنوب سوريا، عند الحدود مع الأردن والعراق".

وأوضح الناطق باسم القيادة، بيل أوربان، أن "واحدة من الطائرتين اقتربت أكثر وأظهرت نية معادية، وتم إسقاطها"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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