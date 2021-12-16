أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن أبناء إل تشابو

المصدر: وكالات

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عرضت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبناء زعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو".

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن أبناء غوزمان الأربعة يحتلون مواقع رفيعة في بنى العصابة لتجارة المخدرات، وكل واحد منهم يتهم بالضلوع في تجارة المخدرات.

يذكر أن السلطات المكسيكية أجرت في أكتوبر 2019 عملية فاشلة لإلقاء القبض على أوفيديو غوزمان، أحد أبناء "إل تشابو"، حيث أسفر اعتقاله عن "حرب شوارع" بين القوات الأمنية وعناصر العصابة. واضطرت السلطات للإفراج عنه.

وتم تسليم زعيم عصابة "سينالوا"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، خواكين غوزمان إلى الولايات المتحدة في عام 2017، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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