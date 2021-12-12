فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد الأعاصير المدمرة في 6 ولايات أمريكية

المصدر: ا ف ب

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تعمل أجهزة الإغاثة الأمريكية بشكل حثيث الأحد بحثا عن ناجين محتملين من أعاصير مدمرة ضربت ست ولايات أمريكية وخلفت 83 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين وأضرارا كبرى في المدن.

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة الأعاصير وأحدها قطع أكثر من 200 ميل، بانها "إحدى أكبر" العواصف في التاريخ الأمريكي.

وقال بايدن متأثرا في تعليقات متلفزة "إنها مأساة" متعهدا بتقديم الدعم للولايات المتضررة مضيفا "ولا زلنا حتّى الآن لا نعرف عدد الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار".

أعداد كبيرة من عناصر أجهزة البحث والإنقاذ كانت تساعد المواطنين في هذه الولايات وسط الدمار ليلا.

وقتل أكثر من سبعين شخصا في ولاية كنتاكي فقط معظمهم عاملون في مصنع شمع فيما قتل 13 شخصا على الأقل في ولايات أخرى.

وقضى ستة أشخاص على الأقل في إيلينوي جراء انهيار مستودع لشركة أمازون كان داخله قرابة مئة موظف.

وقتل أربعة أشخاص في ولاية تينيسي وشخصان في أركسناو وشخص واحد على الأقل في ميزوري حسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقال حاكم كنتاكي إندي بيشير "هذا أسوأ حدث والأكثر تدميرا والاعصار الذي يحصد أكبر عدد ضحايا في تاريخ كنتاكي" مضيفا انه يتخوف من ان الحصيلة قد تكون أكثر من مئة قتيل.

وأضاف للصحافيين "هذا الدمار لا يشبه أي شيء شهدته في حياتي، يتعذر علي إيجاد الكلمات لوصفه".

وأعلن حالة الطوارئ في الولاية. وقال إن الاعصار الذي ضرب كنتاكي قطع على الارض أكثر من 200 ميل (320 كلم)، وهي احدى أطول المسافات منذ بدء تسجيل مسار الاعاصير.

وكان أطول إعصار أمريكي تم تتبعه هو عاصفة امتدت 219 ميلاً في ولاية ميسوري عام 1925 وحصدت أرواح 695 شخصًا.

"مثل قنبلة"

وصف مسؤولو بلدة مايفيلد الصغيرة التي تضم حوالي عشرة آلاف نسمة بانها "مدمرة" مع انهيار منازل ومبان تاريخية وسقوط غصون الأشجار وانقلاب سيارات في الحقول.

كان يمكن رؤية قطع من زينة عيد الميلاد على جانب الطريق.

قال بيشير إن حوالي 110 أشخاص كانوا يعملون في مصنع الشمع حين ضربت العاصفة وتسببت بسقوط السقف.

وأوضح أنه تم انقاذ اربعين شخصا لكنها "ستكون معجزة إذا تم العثور على ناجين".

نشرت شبكة "سي ان ان" على فيسبوك مناشدة من موظفة في المصنع للمساعدة. وقالت "نحن عالقون، رجاء قدموا لنا المساعدة. نحن في مصنع الشمع في مايفيلد، صلوا لأجلنا".

تم انقاذ المرأة وتدعى كيانا بارسونز-بيريز.

وقال أحد سكان مايفيلد ويدعى أليكس غودمان (31 عاما) لوكالة فرانس برس "كان أشبه قنبلة انفجرت".

وقال ديفيد نورسورثي (69 عاما) في مايفيلد إن العاصفة اقتلعت سقف منزله فيما كانت العائلة مختبئة في ملجأ. وأضاف "لم نشهد مثل هذا الأمر في السابق".

- دمار-

أفادت تقارير ان العدد الإجمالي للأعاصير في المنطقة بلغ 30.

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

وأكّد بايدن عزمه على التوجّه إلى كنتاكي، لكنّه شدّد على أنّه لا يريد "عرقلة" عمليّات الإغاثة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّ التغيّر المناخي يجعل الطقس "أكثر حدّة"، من دون أن يُحدّد الصلة المباشرة بين تغيّر المناخ والكارثة التي حلّت بالبلاد مساء الجمعة.

وقال إن "الحقيقة هي أنّنا جميعا نعلم بأنّ كلّ شيء يكون أكثر حدّة عندما يكون المناخ دافئا، كلّ شيء".

ضرب أحد الأعاصير مخزنا لامازون في مدينة ادواردسفيل بجنوب ايليوني ويعتقد ان حوالي مئة عامل عالقون في الداخل.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في ادواردسفيل جيمس وايتفورد للصحافيين "رصدنا خروج 45 شخصا من المبنى بأمان وتم نقل أحدهم جوا الى مستشفى محلي لتلقي العلاج، فيما قتل ستة اشخاص".

وعبر رئيس أمازون جيف بيزوس عن حزنه بسبب سقوط قتلى قائلا في تغريدة "أفكارنا وصلواتنا مع عائلاتهم ومن يحبونهم".

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